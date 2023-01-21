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Минобороны сообщило об уничтожении 35 украинских военных на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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На купянском направлении в Харьковской области российские войска нанесли поражение подразделениям бригады территориальной обороны. Об этом 21 января заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — заявил он на брифинге.

Подготовительная работа: российская армия освободила Клещеевку и Лобковое
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Также, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Ольшана уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска вытеснили противника из населенного пункта Лобковое в Запорожской области, а также поспособствовали освобождению Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Тогда же были уничтожены ангар с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

19 января стало известно, что российские войска продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении, нанеся поражение ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР. В свою очередь, только на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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