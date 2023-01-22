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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские артиллеристы уничтожили 120-мм минометный расчет и радиолокационную станцию (РПЛ) украинских войск в селе Садовом под Херсоном. Об этом 22 января журналистам сообщил представитель экстренных служб региона «Известиям».

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Известия побывали в Херсонской области и выяснили, как проходит эвакуация мирного населения

Кроме того, по его словам, были ликвидированы восемь украинских военных, еще девять получили ранения.

21 января сообщалось, российские силы уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате удара по пункту были уничтожены восемь украинских боевиков.

16 января стало известно, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

8 января сообщалось, что российские войска поразили военную часть ВСУ в зоне проведения спецоперации с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Снаряды разрушили прочные бетонные укрепления военного объекта и ликвидировали живую силу украинских войск.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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