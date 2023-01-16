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Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области

«РИА Новости»: российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские танкисты ликвидировали опорный пункт националистов Украины в Запорожской области. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал командир танкового подразделения Вооруженных сил РФ.

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«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — приводит слова военного «РИА Новости».

Позже ему было доложено о том, что российские военнослужащие успешно поразили цели.

Ранее, 15 января, российский офицер с позывным Сокол, командующий батареей самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация», рассказал в беседе с «Известиями» об уничтожении всего личного состава минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, военным оперативно передали координаты, после чего они скоординировали огонь и уничтожили личный состав вражеского расчета.

В этот же день Минобороны продемонстрировало кадры того, как артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепления и боеприпасы из САУ «Акация».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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