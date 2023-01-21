Российские силы уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил 21 января представитель экстренных служб региона.

«Вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пункт боевиков», — рассказал он журналистоам.

В результате удара по пункту было уничтожено восемь украинских боевиков.

16 января стало известно, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

8 января сообщалось, что российские войска поразили военную часть ВСУ в зоне проведения спецоперации с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Снаряды разрушили прочные бетонные укрепления военного объекта и ликвидировали живую силу украинских войск.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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