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Российские силы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области
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Российские силы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские силы уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил 21 января представитель экстренных служб региона.

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«Вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пункт боевиков», — рассказал он журналистоам.

В результате удара по пункту было уничтожено восемь украинских боевиков.

16 января стало известно, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

8 января сообщалось, что российские войска поразили военную часть ВСУ в зоне проведения спецоперации с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Снаряды разрушили прочные бетонные укрепления военного объекта и ликвидировали живую силу украинских войск.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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