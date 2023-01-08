Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны Украины не объявляло призыв женщин по мобилизации
Мир
Bloomberg заявило о сокращении сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре
Происшествия
Украинские войска с помощью РСЗО обстреляли Еленовку в ДНР
Армия
ВС РФ поразили военную часть ВСУ с помощью миномета «Тюльпан»
Мир
Молдавия заинтересовалась покупкой газа через общую платформу ЕС
Мир
В боях под Артемовском погиб известный украинский пауэрлифтер
Мир
Минимум 17 человек погибли в результате ДТП в Китае
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Происшествия
В Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета
Мир
Тысячи противников нового правительства Израиля провели акцию протеста
Происшествия
Семь человек пострадали при возгорании вахтового автобуса под Томском
Мир
Принцу Гарри запретили привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II
Сюжет:

ВС РФ поразили военную часть ВСУ с помощью миномета «Тюльпан»

ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные поразили военную часть Вооруженных сил Украины с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 8 января сообщает «РИА Новости».

Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
В канун Нового года из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Отмечается, что оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм. Их применяют для уничтожения фортификационных сооружений, а также живой силы и техники противника.

По данным агентства, попадание снарядов разрушило прочные бетонные укрепления военного объекта и живой силы ВСУ.

Ранее, 4 января, минометчики ЦВО рассказали о подготовке к боевым действиям в зоне СВО. Отмечалось, что чаще всего у минометчиков одиночные цели, такие как командно-наблюдательный пункт либо пехота, которая находится в лесополосе.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ в зоне проведения СВО. Так, расчеты минометов ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ. С помощью беспилотного летательного аппарата достигается скорость и точность поражения целей. Командир получает картинку в режиме реального времени.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023