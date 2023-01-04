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Минометчики ЦВО рассказали о подготовке к боевым действиям в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России показало кадры подготовки минометчиков Центрального военного округа (ЦВО) в тыловых районах спецоперации (СВО).

Расчеты минометов отрабатывают навыки быстрого и эффективного поражения целей и смены позиций в тыловых районах СВО.

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«Я заражаю, готовлю мины, заряжаю ствол. Подошел, поставил, чтобы опустить ее плавное, чтобы она не играла, потому что сбивается настройка миномета. Аппарат нежный. Это интересно и надо. Тем более ехать туда. Надо, чтобы было выработано до автоматизма», — сказал военный с позывным «Бай».

О своей работе рассказал командир миномета. По его словам, в зоне СВО работа расчета миномета будет вестись по пехоте, по укрытиям.

«Старший офицер батареи дает координаты, я их обрабатываю. Даю наводчику команду, заряжающему. Докладываю старшему офицеру батареи, что орудие наведено. Он командует «огонь», и я произвожу выстрел», — поделился он.

Инструктор добавил, что миномет обеспечивает мортирную стрельбу.

«Задача стоит обучить личный состав расчетов 82-миллиметровых минометов. Это делается для того, чтобы каждый номер расчета знал, как действовать в той или иной ситуации. Все элементы отрабатываются до автоматизма, и откладываются как алгоритм в голове», — рассказал инструктор.

Он добавил, что чаще всего у минометчиков одиночные цели, такие как командно-наблюдательный пункт либо пехота, которая находится в лесополосе.

Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых рубежах, ориентирование, прицеливание и стрельбы. Также они учатся применять тактику «кочующих минометов», суть которой заключается в быстрой смене огневых позиций, расположенных близко к противнику.

Использование такой тактики позволяет наносить максимально возможный урон Вооруженным сила Украины (ВСУ), добавили в Минобороны.

Ранее, 31 декабря, минобороны показало кадры работы расчетов 120-миллиметровых минометов, которые продолжают уничтожать военные объекты украинских боевиков в зоне проведения спецоперации. Отмечалось, что артиллеристы ведут огонь на поражение огневых позиций, опорных пунктов, живой силы и легкобронированной техники противника на дальности до 7 тыс. м. Цели просчитаны заранее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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