Минометные расчеты нанесли удар по позициям украинских боевиков в зоне СВО

Расчеты 120-миллиметровых минометов продолжают уничтожать военные объекты украинских боевиков в зоне проведения спецоперации. Минобороны России публикует кадры выполнения боевой задачи в субботу, 31 декабря.

При выполнении боевых задач, военнослужащие используют один из самых эффективных способов — «кочующий миномет». Такой метод ведения огня заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата.

У артиллеристов есть несколько минут, чтобы занять позиции и произвести первый выстрел. В считанные минуты минометы отрабатывают по выявленным целям более 30 снарядов. Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы.

Артиллеристы ведут огонь на поражение огневых позиций, опорных пунктов, живой силы и легкобронированной техники противника на дальности до 7 тыс. м. Цели просчитаны заранее. Тип цели, расстояние до нее командир не просто знает, а видит. Командир получает картинку в режиме реального времени с беспилотника.

После стрельбы 120-миллиметровое орудие складывается в кузове, и вот расчет уже едет на новую огневую позицию. Засечь кочующий миномет, успеть нанести ответный удар — задача сложная даже для опытного противника. Уровень подготовки минометчиков сокращает эти шансы до минимума.

За день до этого сообщалось о работе расчетов станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 120-миллиметровых минометов 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики. В Минобороны отметили, что 120-миллиметровые минометы также используются для уничтожения легкобронированной техники и снайперских позиций украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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