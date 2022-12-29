Минобороны рассказало о работе противотанковых гранатометов и минометов в зоне СВО

Расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 120-миллиметровых минометов 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают выполнять поставленные задачи в ходе проведения спецоперации. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны России в четверг, 29 декабря.

Артиллеристы поражают бронированную технику, фортификационные сооружения и живую силу противника осколочными противопехотными гранатами из СПГ-9. Сообщается, что благодаря своей компактности и мобильности, гранатомет может перевозиться на автотранспорте или его расчетом в походном положении на большие дистанции.

Кроме того, военнослужащие также используют 120-миллиметровые минометы для уничтожения легкобронированной техники и снайперских позиций украинских боевиков. В ведомстве отметили, что для более точной стрельбы, используются беспилотники, которые корректируют огонь российской артиллерии.

Ранее, 28 декабря, артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили отдельные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут. Затем идет корректировка огня с помощью беспилотной авиации.

20 декабря расчеты минометов ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ. Сообщалось, что артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов на дальности до 7 тыс. м.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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