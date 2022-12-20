Расчеты минометов ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить огневое поражение по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-миллиметровых минометов Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач.

Артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов на дальности до 7 тыс. м. Разведка получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений.

Для приведения миномета к бою достаточно нескольких минут. После этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар по новым вскрытым объектам противника.

С помощью беспилотного летательного аппарата достигается скорость и точность поражения целей. Командир получает картинку в режиме реального времени.

«Учитывая то, что работаем на минометах, мы одновременно являемся поддержкой пехотных взводов. Также работаем по целям, которые дают. Они включают в себя технику, бронетехнику, живую силу, укрепления. Мы будем работать 120-миллиметровыми минами, на фугасе, будем пытаться подавить крепление противника после того, как получим координаты противника», — рассказал командир минометного расчета Борис.

Военный поделился также, что у расчета боевой настрой. Для Бориса же, уточнил он, эта командировка — вторая по счету.

Военные также отмечают достаточную организацию тылового обеспечения и денежного довольствия.

Ранее, 15 декабря, Минобороны РФ рассказало о работе расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Восточного военного округа в зоне СВО. «Тюльпан» способен вести огонь в тесном взаимодействии с беспилотниками и другими средствами корректировки огня. Дальность поражения в зависимости от боеприпасов составляет до 20 км.

До этого, 11 декабря, расчеты крупнокалиберных 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт ВСУ, а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники противника на запорожском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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