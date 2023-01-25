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Столтенберг заверил в нежелании НАТО быть стороной конфликта на Украине

Столтенберг: НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Welt, опубликованном в среду, 25 января.

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«НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО», — уточнил он.

При этом Столтенберг указал на право Киева на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

«И мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права», — считает он.

Кроме того, генсек НАТО допустил, что страны — члены альянса на летнем саммите в Вильнюсе могут поставить перед собой новую цель по расходам на оборону.

«Ее нужно обновить. Не могу точно сказать, о чем мы договоримся. Но исхожу из того, что речь будет идти о более амбициозной цели, чем раньше, потому что все видят, что мы должны инвестировать больше», — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО уверен, что на встрече удастся прийти к соглашению.

Накануне, 24 января, Столтенберг заявил, что НАТО должна поставлять оружие Украине не только для обороны, но и чтобы добиться победы и вернуть территории.

Днем ранее отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность в том, что, ведя практически прямую войну с Россией, Запад действует безответственно и это приведет к его поражению. По его словам, в этом конфликте «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».

18 января Риттер заявил, что Украина сильно заблуждается насчет неравнодушия и симпатии к ней США и НАТО, которым на самом деле абсолютно все равно на украинских боевиков и мирных граждан.

Как указал 20 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, есть все основания полагать, что США и НАТО несут ответственность за каждый удар, в том числе по мирному населению, так как Украина ведет боевые действия западным оружием, использование которого согласовывается с иностранными кураторами.

6 января глава украинского минобороны Алексей Резников высказал предположение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют работу Североатлантического альянса. Он отметил, что иностранные политики неоднократно называли Киев щитом западного мира в контексте геополитического кризиса.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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