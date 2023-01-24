Столтенберг призвал поставлять не только оборонительное оружие Киеву

Североатлантический альянс должен поставлять оружие Украине не только для обороны, но и чтобы добиться победы и вернуть территории. Об этом 24 января сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также выразил уверенность, что западные страны в ближайшее время достигнут соглашения по поставкам танков на Украину.

По его словам, страны, у которых есть Leopard 2, могут уже начать тренировать экипажи для них и готовить их к передаче Киеву.

Ранее в этот же день в Пентагоне призвали сохранять темпы поставок оружия Киеву. Там отметили, что обстановка на поле боя остается «подвижной», поэтому Вашингтон не будет прекращать поставки вооружений Киеву и продолжит как можно более оперативно тренировать и вооружать боевиков Вооруженных сил Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 января указала, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Как указал после глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ. Однако страны — партнеры по альянсу заявили, что намерены убедить Берлин в необходимости поставок.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.