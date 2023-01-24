В Пентагоне призвали сохранять темпы поставок оружия Украине

Союзники должны сохранять темпы поставок оружия Киеву, так как Россия стремится к перегруппировке и перевооружению. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель минобороны США.

«Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению. Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идет о поддержке обороны Украины», — сказал он.

В Пентагоне подчеркнули, что обстановка на поле боя остается «подвижной», поэтому Вашингтон не будет прекращать поставки вооружений Киеву и продолжит как можно более оперативно тренировать и вооружать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель минобороны США также добавил, что украинское командование само планирует и исполняет свои операции.

Ранее, 20 января, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Запад не будет замедлять темпов оказания военной помощи Киеву в «решающий момент» боевых действий на Украине.

19 января Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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