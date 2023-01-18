Американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет США и НАТО

Украина сильно заблуждается насчет неравнодушия и симпатии к ней США и НАТО, которым на самом деле абсолютно всё равно на украинских боевиков и мирных граждан. Такое мнение в субботу, 14 января, в эфире YouTube-канала Dialogue works высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат», ― подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик заявил, что Запад поддерживает Украину в конфликте лишь на словах, на деле не поставляя ей действительно необходимых ресурсов.

Западу выгодно практически полное уничтожение Украины лишь потому, что это может навредить России. Евросоюз (ЕС), в видении Риттера, лишь номинально заинтересован в том, чтобы Украина стала его членом, но в реальности никогда не будет включать в свой состав нефункционирующую экономику.

«Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, который их во всё это втянул и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо», ― добавил эксперт.

Ранее, 16 января, Скотт Риттер выразил мнение, что президент России Владимир Путин смог противостоять попыткам стран Запада сломить Россию. Более того, стойкость Москвы продемонстрировала всему миру, что США и ЕС больше не смогут использовать санкции как инструмент давления для достижения своих целей.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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