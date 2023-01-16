Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Общество
В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов на новых территориях
Мир
В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Мир
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Армия
Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Мир
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
Экономика
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Общество
В Москве сервис оплаты проезда Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»
Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году

Экс-офицер разведки США рассказал о неудачной попытке Запада надавить на РФ

Экс-разведчик США Риттер: Путин не позволил Западу поставить Россию на колени
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту России Владимиру Путину удалось противостоять попыткам Запада надавить на Москву в период украинского конфликта. Такое мнение 16 января озвучил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в статье для Global Times.

Остаться на долю: 76% иностранных компаний не стали уходить из России
Только четверть зарубежных организаций прекратили работу из-за санкций

«Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и Евросоюз (ЕС) больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей», — считает он.

По словам Риттера, санкции против Москвы привели к экономическому ослаблению Европы и снижению влияния США на мировой арене.

Военный отметил, что теперь НАТО активнее использует украинцев для ведения войны с Россией. Так, западные государства стали тренировать больше бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), выделять всё более крупные пакеты военной помощи и помогать в разведывательных операциях.

11 января в ЕС заявили о невозможности сохранить темп введения новых санкций против РФ, поскольку большинство ограничительных инструментов уже использовано. Отмечалось, что власти ЕС на данный момент не обсуждают новый пакет антироссийских санкций, однако рано или поздно рестрикции могут быть введены и в отношении алмазной или атомной отрасли РФ.

В течение 2022 года страны Запада ввели девять пакетов санкций в отношении почти всех отраслей российской экономики и крупных кредитных организаций РФ. Кроме того, под персональными санкциями оказалось большинство чиновников и представителей ВС РФ.

Девятый пакет антироссийских санкций ЕС был принят Советом Европы 16 декабря прошлого года. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь в Москве неоднократно говорили об эффекте бумеранга антироссийских санкций. Владимир Путин 15 декабря 2022 года подчеркнул, что Европа, стараясь нанести экономический урон России, навредила прежде всего самой себе, так как антироссийские санкции вызвали в ЕС скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023