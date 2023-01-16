Экс-офицер разведки США рассказал о неудачной попытке Запада надавить на РФ

Президенту России Владимиру Путину удалось противостоять попыткам Запада надавить на Москву в период украинского конфликта. Такое мнение 16 января озвучил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в статье для Global Times.

«Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и Евросоюз (ЕС) больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей», — считает он.

По словам Риттера, санкции против Москвы привели к экономическому ослаблению Европы и снижению влияния США на мировой арене.

Военный отметил, что теперь НАТО активнее использует украинцев для ведения войны с Россией. Так, западные государства стали тренировать больше бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), выделять всё более крупные пакеты военной помощи и помогать в разведывательных операциях.

11 января в ЕС заявили о невозможности сохранить темп введения новых санкций против РФ, поскольку большинство ограничительных инструментов уже использовано. Отмечалось, что власти ЕС на данный момент не обсуждают новый пакет антироссийских санкций, однако рано или поздно рестрикции могут быть введены и в отношении алмазной или атомной отрасли РФ.

В течение 2022 года страны Запада ввели девять пакетов санкций в отношении почти всех отраслей российской экономики и крупных кредитных организаций РФ. Кроме того, под персональными санкциями оказалось большинство чиновников и представителей ВС РФ.

Девятый пакет антироссийских санкций ЕС был принят Советом Европы 16 декабря прошлого года. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь в Москве неоднократно говорили об эффекте бумеранга антироссийских санкций. Владимир Путин 15 декабря 2022 года подчеркнул, что Европа, стараясь нанести экономический урон России, навредила прежде всего самой себе, так как антироссийские санкции вызвали в ЕС скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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