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Экс-разведчик США Риттер призвал высоко ценить адекватные реакции РФ на провокации

Разведчик из США Риттер: мир обязан благодарить Путина за адекватные ответы на провокации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мир должен быть благодарен президенту России Владимира Путина за его «зрелую» реакцию на провокации Запада, заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Finian Cunningham 23 января.

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«Мир должен быть благодарен, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада», — сказал бывший разведчик.

Он считает, что такая взвешенная реакция на действия США и союзников является российской стратегией. Риттер также добавил, что на месте России США «давно бы начали бомбить транспортные хабы Германии и Польши».

Риттер уверен: ведя практически прямую войну с Россией, Запад действует безответственно и это приведет к его поражению. По его словам, в этом конфликте «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».

18 января Риттер заявил, что Украина сильно заблуждается насчет неравнодушия и симпатии к ней США и НАТО, которым на самом деле абсолютно всё равно на украинских боевиков и мирных граждан.

Также 16 января экс-разведчик выразил мнение, что президент России смог противостоять попыткам стран Запада сломить Россию. Более того, стойкость Москвы продемонстрировала всему миру, что США и ЕС больше не смогут использовать санкции как инструмент давления для достижения своих целей.

Ранее, 13 января, американский военный предрек, что 2023 год не предвещает для Украины ничего хорошего. По его мнению, Запад не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, а та техника, которая уже была доставлена, в значительной степени уничтожена.

Россия продолжает объявленную 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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