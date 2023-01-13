Экс-офицер разведки США завершил прогноз перспектив Украины в 2023 году победой России

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер дал неутешительный прогноз для Украины на 2023 год. Свое мнение военный высказал в статье для издания Consortium News.

Риттер отмечает, что ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, а та техника, которая уже была доставлена, в значительной степени уничтожена.

«Несмотря на то, что Украина настаивает на своей потребности в большем количестве танков, боевых бронированных машин, артиллерии и противовоздушной обороны, и, хотя новая военная помощь, похоже, поступит, это будет поздно и в недостаточном количестве, чтобы оказать победное влияние на поле боя», — отмечается статье Риттера, опубликованной в среду, 11 января.

Уровень потерь Украины, который иногда переходит отметку в 1000 человек в день, намного превышает способность страны мобилизовать и обучить запасных боевиков, указал Риттер.

По его мнению, учитывая неоднозначную историю Минских соглашений, маловероятно, что Россию можно отговорить от проведения военного наступления дипломатическим путем. Таким образом, для Украины 2023 год станет годом продолжающейся конфронтации, ведущей к решающей военной победе России.

4 января Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями» оценил возможность переговоров России и Украины. По его словам, диалог двух стран может состояться в том случае, если Киев пойдет на условия Москвы.

Ранее, 22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».