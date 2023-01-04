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В МГИМО дали прогноз на возможные переговоры России и Украины

Преподаватель МГИМО Зудин: с Зеленским невозможно движение к миру
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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями» оценил возможность переговоров России и Украины.

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По его словам, диалог двух стран может состояться в том случае, если Киев пойдет на условия Москвы.

«Эти условия обозначены как цели спецоперации. Поскольку украинское руководство на эти условия не согласно, оно публично делает ставку на то, чтобы победить Россию на поле боя, о каких-либо переговорах речи не может идти», — сказал политолог.

Как отметил Зудин, так называемый мирный план, предлагаемый президентом Украины Владимиром Зеленским, — «часть политико-пропагандистской кампании, цель которой обновить позиционирование Украины как жертвы российской агрессии».

«Хороший Зеленский предлагает мирный план, а плохая Россия отказывается. Вокруг всего этого разворачивается кампания в СМИ, разворачиваются различные маневры западной коалиции, предпринимаются определенные действия в ООН», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время США активно ставят вопрос о том, чтобы лишить Россию статуса члена Совета Безопасности ООН.

«Это невозможно, но тем не менее они продолжают этим заниматься. Так что не исключено, что этот «мирный план» и прочие разговоры о мире — вещи политико-пропагандистского плана, к реальной дипломатии это вряд ли имеет отношение», — добавил он.

Зудин также сказал, что не видит оснований для того, чтобы Зеленский пошел на уступки.

«Он давно перешел все возможные черты, набрал массу обязательств перед самыми различными сторонами. Он давно сжег мосты к отступлению, он давно стал воплощением человека-войны. Поэтому я здесь не вижу, что с Зеленским возможно движение к миру», — заключил политолог.

21 декабря Зеленский на встрече с американским президентом Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед.

Затем, 26 декабря, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника Кулеба назвал генсека ООН Антониу Гутерриша.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 28 декабря заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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