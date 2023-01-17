Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом во вторник, 17 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, известно, что разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, в ночь на 1 января, российская система ПВО сбила четыре снаряда над Белгородом и Белгородским районом, выпущенных артиллеристами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

19 декабря в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. В тот же день ВСУ обстреляли село Красная Яруга, пострадали два человека.

Накануне над Белгородом и его окрестностями сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор области, в результате пострадали четыре человека. За день до этого в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины. Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.