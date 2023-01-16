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Вторым пилотом разбившегося в Непале самолета была вдова погибшего летчика

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Фото: REUTERS/Sulav Shrestha
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Второй пилот разбившегося в Непале пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines Анджу Хативада была вдовой летчика, погибшего при схожих обстоятельствах 16 лет назад. Об этом в понедельник, 16 января, пишет Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Сударшана Бартаула.

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«Ее муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле», — рассказал он агентству. В тот раз небольшой пассажирский самолет разбился за несколько минут до посадки.

По словам представителя авиакомпании, Хативада обучалась пилотированию на деньги, полученные от страховки после смерти мужа.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

16 января стало известно, что спасатели обнаружили «черные ящики» на месте крушения самолета. Внутри оказались диктофон кабины пилотов и бортовой самописец.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Известиями» допустил, что к крушению самолета в Непале мог привести так называемый сдвиг ветра. Летчик пояснил, что при пересечении разных слоев воздушной массы ветер обычно меняет направление, из-за чего меняется и скорость. Как считает эксперт, диспетчерская наземная служба могла не предупредить экипаж об этом сдвиге ветра, так как другие экипажи ранее не сообщали о явлении.

Позднее власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник стал государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.

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