Эксперты назвали возможную причину авиакатастрофы в Непале

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в воскресенье, 15 января, в беседе с «Известиями» допустил, что к крушению самолета в Непале мог привести так называемый сдвиг ветра.

Специалист отметил, что, согласно опубликованным кадрам момента падения самолета, можно предположить, что катастрофа произошла по причине срыва воздушного потока с крыла. Так, видно, что самолет начинает заваливаться на бок, как бывает при потере скорости. А вот что привело к потере скорости, должна разбираться комиссия, указал Сытник.

По словам эксперта, падение скорости при заходе на посадку может происходить по двум основным причинам.

«Это погодные условия — сдвиг ветра или банально потеря скорости экипажем. Такое бывает. Эти явления происходят 3–5 раз в год, какие-то типы самолетов теряют скорость», — сказал он.

Пилот пояснил, что при пересечении разных слоев воздушной массы ветер обычно меняет направление, из-за чего меняется и скорость. Это явление называется сдвигом ветра.

Он указал на большое количество ущелий в Непале и непредсказуемые погодные условия. Как считает эксперт, диспетчерская наземная служба могла не предупредить экипаж об этом сдвиге ветра, так как другие экипажи ранее не сообщали о явлении.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал две версии крушения лайнера.

«Первая версия — отказ левого двигателя, потому что самолет турбовинтовой, и если отказ, а винты не поставили на флюгирование, получается сильное сопротивление даже на такой небольшой скорости и справиться с рулями практически невозможно. Вторая версия — сознательное доведение до падения самолета», — объяснил он.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines разбился, когда летел из Катманду в Покхару. На кадрах, предположительно, крушения, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, как самолет стремительно приближается к земле.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

По данным Agence France-Presse, среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие. При этом ранее сообщалось, что в результате инцидента 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета погибли. В числе пассажиров были четыре россиянина.

Премьер Непала созвал экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета. Причины трагедии устанавливаются, на месте работают экстренные службы.