Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие

При крушении пассажирского самолета в Непале погибли 29 человек, есть выжившие. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местного чиновника.

«Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение», — приводит агентство его слова на своей странице в Twitter.

Как сообщает источник ТАСС в международном аэропорту Покхара, вблизи которого упал лайнер, два гражданина Непала выжили в авиакатастрофе и находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с инцидентом.

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