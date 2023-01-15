Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Непале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета авиакомпании Yeti Airlines недалеко от Покхары. Об этом 15 января говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — написал российский лидер.

Ранее очевидцы сообщали, что пилоты предотвратили падение самолета на населенный пункт, направив его в сторону ущелья реки Сети. В соцсетях и СМИ распространились кадры крушения и его последствий.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. На борту находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа, все они погибли. Среди них были четыре россиянина, посол РФ в Непале подтвердил их гибель.

Премьер Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства в связи с катастрофой. Причины трагедии устанавливаются, на месте работают экстренные службы, сообщило агентство ANI в Twitter.