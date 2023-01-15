Пилоты разбившегося в Непале самолета успели увести его от жилых домов

Погибшие при крушении пассажирского самолета в Непале пилоты направили воздушное судно в сторону ущелья, чтобы предотвратить его падение на населенный пункт. Об этом в воскресенье, 15 января, написал новостной портал Online Khabar со ссылкой на очевидцев.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилот предотвратил падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines разбился когда летел из Катманду в Покхару. На кадрах крушения, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, как самолет стремительно приближается к земле.

В результате инцидента самолета 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета погибли. В числе пассажиров были четыре россиянина, посол РФ в Непале подтвердил их гибель.

Премьер Непала созвал экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета. Причины трагедии устанавливаются, на месте работают экстренные службы.