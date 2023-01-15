В Непале 16 января объявлен траур по погибшим в крушении самолета под Покхарой

Власти Непала объявили понедельник, 16 января, трауром по погибшим в крушении пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines недалеко от Покхары. Об этом сообщил портал Online Khabar.

«Правительство объявило понедельник государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы», — сообщило издание.

Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал в беседе с «Известиями» две версии авиакатастрофы в Непале: первая — отказ левого двигателя, вторая — сознательное доведение до падения самолета.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines разбился, когда летел из Катманду в Покхару. На кадрах, предположительно, крушения, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, как самолет стремительно приближается к земле.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

По данным Agence France-Presse, среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие. При этом ранее сообщалось, что в результате инцидента 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета погибли. В числе пассажиров были четыре россиянина.

Премьер Непала созвал экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета. Причины трагедии устанавливаются, на месте работают экстренные службы.