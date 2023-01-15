Все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале, погибли. Об этом сообщил в воскресенье, 15 января, представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

«Все погибли — 68 пассажиров и четыре члена экипажа», — сказал он ТАСС.

Также представитель Yeti Airlines опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о выживших в результате крушения, подчеркнув, что «все находившиеся на борту мертвы». Прежде агентство France-Presse со ссылкой на местного чиновника написало, что несколько непальцев выжили и были госпитализированы в медучреждения.

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации Непала сообщило о гибели по меньшей мере 68 человек. Отмечалось, что авиакатастрофа стала крупнейшей в Непале за последние 30 лет.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Всего в самолете находились 72 человека, в том числе четверо россиян.

Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines разбился, когда летел из Катманду в Покхару. На кадрах, предположительно, крушения, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, как самолет стремительно приближается к земле.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Известиями» допустил, что к крушению самолета в Непале мог привести так называемый сдвиг ветра. Летчик пояснил, что при пересечении разных слоев воздушной массы ветер обычно меняет направление, из-за чего меняется и скорость. Как считает эксперт, диспетчерская наземная служба могла не предупредить экипаж об этом сдвиге ветра, так как другие экипажи ранее не сообщали о явлении.

Премьер Непала созвал экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета. В понедельник, 16 января, в стране объявлен траур по погибшим.