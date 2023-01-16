Спасательная операция после авиакатастрофы в Непале завершена

Спасательная операция после крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале завершена, выживших нет. Об этом в понедельник, 16 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя директора управления гражданской авиации страны Санджая Кумара.

Он добавил, что судмедэксперты работают над установлением личностей погибших.

По его словам, на месте крушения было найдено два черных ящика. Следователи проведут проверку для выяснения причины авиакатастрофы.

Накануне сообщалось, что власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник станет государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.

Самолет разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика — авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли, из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.