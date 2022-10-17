Огненный след: в Ейске упал самолет

В понедельник вечером во дворе одного из жилых домов Ейска упал военный самолет. В результате возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Подробности ─ в материале «Известий».

Что случилось в Ейске

Как заявили в Минобороны России, в Краснодарском крае при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. После падения горючее самолета воспламенилось, загорелся жилой дом.

На место прибыли пожарные и медики. Пожару был присвоен 4-й номер сложности. Огонь перекинулся на соседний девятиэтажный дом, загорелись 15 квартир. По данным экстренных служб, площадь пожара после ЧП составила 2 тыс. кв. м. Примерно к 20:30 пожар был локализован, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

По данным ГУ МЧС, два человека погибли, 15 пострадали. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы в краевые и местные лечебные учреждения. Позже оперштаб Кубани сообщил, что число пострадавших увеличилось до 19, из них четверо тяжелых. Среди пострадавших есть трое детей.

Что говорят очевидцы

Один из очевидцев рассказал «Известиям», что он видел.

─ Услышал взрыв, хлопок. Земля содрогнулась. Я увидел черный столб дыма. Я побежал к этому черному столбу дыма. Там стоит девятиэтажный дом. И два подъезда горят с первого по девятый этаж. Тут же начала полиция съезжаться, эмчеэсники, пожарные, — говорит он.

Огненный след Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам свидетеля случившегося, он слышал взрывы, которые продолжались в течение 10–15 минут.

Почему упал самолет

По данным Минобороны, при взлете с военного аэродрома Южного военного округа загорелся один из двигателей самолета, в итоге он начал терять высоту. Летчики успели катапультироваться.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», — отметили в Минобороны.

Почему были слышны взрывы

Самолет летел без боекомплекта, однако на его борту, по данным «Известий», находились штатные тепловые ловушки. Именно их детонация, предположительно, слышна на видео, которые публиковали очевидцы происшествия.

Что предприняли власти

О крушении самолета доложили российскому президенту Владимиру Путину. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения ─ вылететь в город для оказания помощи, сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже выехал на место происшествия.

Огненный след1 Фото: РИА Новости/Феликс Папикян

«Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», ─ сообщил он в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил, что повреждены почти два десятка квартир.

«Предварительно, пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — написал он и отметил, что информация о погибших и пострадавших уточняется, на месте работают бригады скорой помощи.

Замгубернатора Анна Минькова сообщила ТАСС, что в Ейск отправлены специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи.

― Разворачиваем дополнительные койки в больнице в Ейске. Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы, ― сказала она.

По сообщению местных властей, находящиеся рядом с местом падения самолета объекты не пострадали, жильцов загоревшегося дома отправили в пункты временного размещения.

Как идет расследование

Следователи уже приступили к расследованию обстоятельств крушения бомбардировщика.

«Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Там отметили, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, «устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего».

Огненный след2 Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета Су-34 во дворе дома в Ейске, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры. На место происшествия выехал первый заместитель военного прокурора Южного военного округа.