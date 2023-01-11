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Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о скором возвращении в страну

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Фото: Global Look Press/Ton Molina
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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся с конца декабря 2022 года в США, заявил о планах вернуться на родину в ближайшее время.

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9 января стало известно, что Болсонару госпитализирован в США с сильными болями в брюшной области. По данным газеты Globo, экс-президент Бразилии уже покинул больницу, несмотря на рекомендации врачей, посоветовавших ему находиться под наблюдением медиков еще как минимум несколько дней.

«Я приехал в США и собирался пробыть здесь до конца января, но я намерен ускорить свое возвращение. Дело в том, что в Бразилии врачам лучше знакома моя проблема с кишечной непроходимостью, вызванной ножевым ранением», — цитирует его телеканал CNN Brasil.

Проблемы со здоровьем Болсонару начались после покушения на него во время встречи с избирателями в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение в живот. Политик уже перенес несколько операций.

8 января в США призвали экстрадировать Болсонару из страны после массовых беспорядков, организованных его сторонниками в столице южноамериканского государства.

Сторонники экс-президента Бразилии начали беспорядки в тот же день, захватив правительственные здания. Протесты начались спустя неделю после инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом 1,8% от Болсонару.

По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Сильва объявил режим ЧС в столице до конца месяца. Сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Известно, что правоохранителям уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева в разговоре с «Известиями» отметила, что причина недовольства бразильцев — в серьезной и глубокой политической поляризации. По словам эксперта, этот раскол демонстрируют и состоявшиеся президентские выборы, когда разница между двумя кандидатами оказалась менее 2%. И в настоящее время те, кто не принял победу да Силвы, протестуют и требуют его отставки.

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