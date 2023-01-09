Болсонару указал на противозаконность действий своих сторонников

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару признал незаконность действий своих сторонников, устроивших массовые беспорядки в столице. Таким образом он прокомментировал ситуацию в личном аккаунте в Twitter 8 января.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня <...>, нарушают установленный порядок», — написал бывший глава государства.

Также он категорические отверг обвинения своего преемника, Лулы да Сильвы. Действующий президент указал на то, что некоторые выступления Болсонару якобы поощряют погромы в Бразилиа.

8 января в столице Бразилии вспыхнули массовые акции против правительства да Сильвы. Предполагалось, что выступления будут мирными, однако очень скоро начались беспорядки и массовый захват государственных зданий.

Так, сторонники экс-президента Болсонару вступили в противостояние с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Тогда же поступила информация о том, что протестующие начали громить парламент Бразилии. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

В настоящий момент президентский дворец, здания парламента и Верховного суда освобождены от протестующих, а сотни демонстрантов задержаны и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан.

Отмечается, что президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район. В свою очередь глава государства объявил режим ЧС в столице до конца января и пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.