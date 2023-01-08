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Сторонники Болсонару разгромили парламент Бразилии

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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января разгромили парламент страны. Об этом сообщил телеканал Globo.

В Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице.

Также телеканал сообщил о захвате зданий государственного парламента и Верховного суда. Утверждается, что власти страны задействуют регулярную армию в подавлении протестов.

Сообщается, что к зданию дворца стягиваются полицейские службы. Идет подготовка к силовой операции.

Между тем протестующие громят президентский дворец.

Начальник федеральной полиции Андерсон Торрес в своем Twitter-аккаунте написал, что преступники не останутся безнаказанными.

«Немыслим беспорядок и недопустимо неуважение к институтам. Я постановил, чтобы каждый сотрудник гражданской полиции действовал неуклонно, чтобы восстановить порядок с максимальной срочностью. Вандализму и грабежу будут противостоять по строгости закона», — добавил он.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Ранее в этот день сообщалось, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Отмечается, что президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.

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