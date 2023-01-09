Бразильская полиция освободила захваченные в ходе протестов здания

Сотрудники правоохранительных органов восстановили контроль над всем зданиями, которые были захвачены в ходе беспорядков в столице Бразилии. Об этом 8 января сообщил телеканал Globo.

Согласно имеющимся данным, президентский дворец, здания парламента и Верховного суда были освобождены от протестующих. В настоящий момент внутри фиксируются многочисленные разрушения и поломки.

Кроме того, сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонару были задержаны и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан.

Ранее в этот день стало известно, что вертолет военной полиции сбрасывает на демонстрантов шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

8 января в столице Бразилии вспыхнули массовые акции против действующего президента Лулы да Силвы. Предполагалось, что выступления будут мирными, однако очень скоро начались беспорядки и массовый захват правительственных зданий.

Сторонники экс-президента Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Тогда же поступила информация о том, что протестующие начали громить парламент Бразилии. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

Отмечается, что президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район. В свою очередь глава государства объявил режим ЧС в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками. Кроме того, он пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.