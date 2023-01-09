Полиция Бразилии сбросила на протестующих шумовые гранаты с вертолета

Вертолет военной полиции столичного федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих в Бразилиа шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Об этом 8 января сообщило государственное агентство Agencia Brasil.

Отмечается, что батальон президентской охраны национальной гвардии и армейские подразделения уже прибыли к президентскому дворцу. Постепенно сотрудники полиции восстанавливают контроль над атакованными протестующими зданиями федерального Верховного суда и парламента.

По данным агентства, в акциях протеста приняли участие около 5 тыс. человек.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Ранее в этот день сообщалось, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Также поступила информация о том, что протестующие начали громить парламент Бразилии. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

Отмечается, что президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель осудили захват правительственных зданий и выразили поддержку президенту Лулу да Силве.

Также Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками. Кроме того, глава государства пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, и также потворствовавших этому полицейских.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.