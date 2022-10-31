Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом в понедельник, 31 октября, следует из сообщения ЦИК страны.

Отмечается, что по итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек. При этом действующего бразильского лидера Жаира Болсонару поддержали 49,16%, около 57,8 млн избирателей. Таким образом Лула да Силва опередил нынешнего президента страны почти на 2 млн голосов.

До обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва сократил отставание за счет голосов, поданных за него в северо-восточных штатах.

Сообщается, что явка на выборах президента Бразилии составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек.

Ранее в начале октября редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов на пост президента Бразилии.

3 октября сообщалось, что бразильцы не смогли выбрать президента страны в первом туре.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.