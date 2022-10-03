Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов в Бразилии
Бразильцы не смогли выбрать президента страны в первом туре, следует из данных на сайте Высшего избирательного суда страны (ВИС, выполняет функции ЦИК).
Во второй тур выборов вышли лидер Партии трудящихся Бразилии, бывший президент республики Луис Инасиу Лула да Силва и действующий лидер Жаир Болсонару.
По результатам обработки 97,45% протоколов, первый получил 47,93% голосов избирателей, второй набрал 43,63%.
Для победы в первом туре нужно было набрать больше 50%.
2 октября граждане Бразилии выбирали президента, губернаторов штатов, треть сенаторов, депутатов федерального парламента и региональных заксобраний. Второй тур пройдет 30 октября.
Болсонару возглавляет Бразилию с 1 января 2019 года. Его пребывание на президентском посту сопровождается постоянными скандалами, вызванными его радикальными взглядами на ряд вопросов. В частности, в начале пандемии Болсонару отрицал существование COVID-19 и сравнивал вирус с обычным гриппом.
Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.