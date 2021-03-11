В одну реку трижды: сможет ли Лула да Силва снова возглавить Бразилию

На президентских выборах Бразилии в 2022 году может обостриться борьба левых и правых сил. В Верховном суде Бразилии оправдали экс-главу государства Лулу да Силву по всем обвинениям в коррупции. Теперь лидер лево-ориентированной Партии трудящихся, пробывший 18 месяцев за решеткой, может снова баллотироваться в президенты. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, у Лулы да Силвы есть шансы вернуть пост, учитывая колеблющийся рейтинг действующего ультраправого президента Жаира Болсонару. В таком случае в отношениях Бразилии и РФ можно будет ожидать заметного потепления.

Хорошо забытое

Дважды занимавший пост главы Бразилии Лула да Силва может снова баллотироваться в президенты. Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин отменил приговоры в отношении экс-президента. По его словам, рассматривавший дела политика суд в Куритибе не обладал необходимыми для этого полномочиями, поэтому приговоры должны быть пересмотрены судом федерального округа. Таким образом, с экс-президента сняли запрет на политическую деятельность и дали зеленый свет на его участие в президентской гонке-2022. В одном из недавних интервью такого развития событий не исключил и сам Лула да Силва.

В одну реку трижды Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

— Я абсолютно убежден в своей невиновности. Они заблокировали меня, потому что знали, что я снова выиграю, — заявлял политик еще осенью 2020 года.

Напомним, обвинения в адрес политика посыпались после расследования, по данным которого в стране после прихода Лулы да Силвы была организована коррупционная схема, в рамках которой стройпредприятия получали подряды на крупные проекты для нефтяной корпорации Petrobas. Она, в свою очередь, перечисляла деньги правящей Партии трудящихся (PT) на финансирование ее кампаний. Сначала срок заключения для президента определили в девять с половиной лет, но в итоге он был снижен до восьми лет и 10 месяцев.

За решеткой Лула да Силва провел 18 месяцев. В ноябре 2019-го он вышел на свободу, так как Верховный суд постановил, что в тюрьмах должны оставаться только те обвиняемые, которые исчерпали все возможности обжалования своих приговоров. Недавнее решение о восстановлении Лулы да Силвы в правах может резко изменить не только судьбу политика, но и будущее страны.

По Бразилии пандемия ударила особенно сильно. В республике до сих пор каждую неделю фиксируют максимум смертей за сутки в результате COVID-19. Эксперты говорят об упадке экономики, а население регулярно выходит на протесты против ультраправого президента Жаира Болсонару.

Лула да Силва, начинавший политическую карьеру в основателях левой Партии трудящихся (PT), уже завоевывал доверие бразильцев на два срока. Он же был фаворитом и в кампании 2018 года, но из-за коррупционного скандала его обогнал нынешний глава государства. Однако в 2022 году может состоятся реванш, считают эксперты, ведь рейтинг Болсонару нестабилен.

— Наиболее вероятный исход выборов 2022 года — противостояние лево-центристов в лице Лулы да Силвы с его партией и крайне правых, представленных Болсонару. При этом если первый по-прежнему пользуется огромной популярностью, второй теряет поддержку, — заявил «Известиям» доцент Института социальных и политических исследований Государственного университета Рио-де-Жанейро (UERJ) Жуан Ферес Джуниор.

В одну реку трижды Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на избирательном участке во время муниципальных выборов в Сан-Бернарду-ду-Кампу, Бразилия Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Радикальные взгляды Жаира Болсонару, отметил эксперт, во многом напоминают позиции ультраправых в Западной и Восточной Европе. Подобные силы не смогут добиться успеха на выборах в 2022 году, учитывая тот факт, что они не пользуются популярностью и ничего не могут предложить, кроме неолиберальных реформ, которые приведут к дальнейшему ухудшению условий жизни людей, заключил эксперт.

— Лула остается очень популярным среди беднейших слоев общества. К тому же после того, как Партия трудящихся (PT) была вытеснена из правительства в 2016 году, экономика Бразилии попала в состояние стагнации, — пояснил «Известиям» профессор Института политических наук университета Бразилиа Андрес Боржес.

По словам политолога, сегодняшнее правительство страны сталкивается с высоким уровнем безработицы и инфляцией, поэтому многие граждане, оглядываясь назад, начинают думать об эпохе Лулы как о хорошем времени. Кроме того, провальные действия Жаира Болсонару в борьбе с пандемией сделали его одним из самых нелюбимых населением политиков в Бразилии, отмечает эксперт.

Будучи еще неоправданным, Лула да Силва по многим соцопросам оставался самым популярным политиком, обгоняя Болсонару. Исследование, проведенное изданием O Estado de S. Paulo на прошлой неделе, показало, что экс-президент — единственный кандидат, который может победить Болсонару: 50% заявили, что они «непременно» или «могли бы» проголосовать за экс-президента.

Неочевидно, но вероятно

Тем не менее другой опрос той же газеты говорит о высокой поляризации бразильского электората, а значит, победа Лулы в 2022 году все-таки не гарантирована. 56% высказались резко против избрания Болсонару, но 44% респондентов заявили, что никогда не проголосуют за Лулу.

— Несмотря на то что действующий глава Бразилии Жаир Болсонару совершил много ошибок — в частности во время пандемии, чем спровоцировал волну протестов, — нельзя исключать, что его рейтинг еще может подняться. Партия трудящихся также успела себя дискредитировать, и экс-президенту далеко не все безоговорочно верят, — заявила в беседе с «Известиями» заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО и главный научный сотрудник ИЛА РАН Людмила Окунева.

По ее словам, в левом лагере более авторитетной фигуры, чем экс-президент, нет, но будущие выборы в любом случае станут радикальным столкновением двух противоположных моделей развития — левой и правой.

Не стоит отметать тот факт, что за место под бразильским солнцем планируют побороться и представители другого сектора — центристы.

В одну реку трижды Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

— Если Лула вступит в гонку, он ее поляризирует, став прямым соперником Болсонару. Это, в свою очередь, окажет давление на кандидатов-центристов, которым придется объединиться и представить единого кандидата, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» профессор сравнительной политики Питтсбургского университета Барри Эймс.

Тем не менее для России фигура Лулы да Силвы максимально удобна в плане сотрудничества — особенно учитывая дружеское прошлое. Потенциал экономического взаимодействия наших стран есть всегда — независимо от режима, отметила политолог Людмила Окунева. По мнению главного научного сотрудника ИЛА РАН и профессора МГИМО Владимира Сударева, с приходом экс-президента отношения РФ и Бразилии резко изменятся в лучшую сторону.

— Будучи президентом, именно он инициировал создание БРИКС как объединения восходящих экономик. Кроме того, именно этот политик в свое время вместе с венесуэльским лидером Уго Чавесом и рядом других левых лидеров Латинской Америки похоронили проект США о создании общеамериканской зоны свободной торговли (ALCA), — сказал политолог «Известиям».

Если Жаира Болсонару за стремление к сотрудничеству со Штатами нередко называли «зеркалом» экс-главы Белого дома Дональда Трампа, то Лула да Силва на подобное звание никогда не претендовал. Кроме того, как подчеркнул политолог Владимир Сударев, бывший президент США не воспользовался правым поворотом в Латинской Америке. Теперь эта эпоха заканчивается, так как сужается социальная база в Бразилии и Колумбии. В Аргентине появился новый президент Альберто Фернандес, который планирует вместе с президентом Мексики Лопесом Обрадором создать лево-националистический альянс в регионе. Влияние Штатов на Бразилию при Луле да Силве, очевидно, тоже ослабнет. А это, в свою очередь, сыграет на руку РФ.