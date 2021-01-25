Большинство бразильцев поддержали импичмент Болсонару

Более половины бразильцев выступают за отстранение от власти президента страны Жаира Болсонару, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Atlas politico, опубликованные 24 января в Twitter.

Так, за начало процедуры импичмента бразильского лидера выступают 53,6% респондентов, против отставки Болсонару 41,5%.

В центре отметили, что поддержка импичмента главы государства растет в зависимости от образования и уровня доходов участников опроса.

Согласно исследованию, поддержка бразильского лидера сосредоточена среди мужчин (51%) и христиан-евангелистов (61%). Кроме того, каждый пятый (20%) голосовавший за Болсонару во втором туре президентских выборов 2018 года, теперь выступает за его импичмент.

Отмечается, что поддержка импичмента президента Бразилии достигала своего пика (58%) в апреле прошлого года после отставки экс-министра юстиции Сержиу Моро, которого в народе считали символом борьбы с коррупцией в стране.

В начале пандемии в Бразилии возник раскол между федеральной и региональной властью. Болсонару называл коронавирусную инфекцию небольшим гриппом и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии. В то же время региональные власти выступали за ужесточение ограничений.

По опросам Reuters, линию президента по COVID-19 поддержали менее трети населения.