Уступить назад: даст ли Болсонару Луле занять кресло президента

1 января одержавший победу на выборах в октябре 2022 года Лула да Силва официально вступит в должность президента Бразилии . Новый лидер страны, получивший минимальный отрыв в голосах, пообещал править единой нацией. Однако сторонники бывшего президента Жаира Болсонару сохраняют надежду устроить переворот . Опрошенные «Известиями» эксперты убеждены: провокации не смогут привести к политическим изменениям. В то же время они отмечают, что новоизбранному лидеру будет непросто править поделившейся на два лагеря страной .

Взрывные инициативы

1 января Лула да Силва официально вступит в должность президента. При этом в СМИ регулярно появлялась информация о том, что Жаир Болсонару может омрачить инаугурацию бразильской версией штурма Капитолия . Повод давали его почитатели. 2 4 декабря служба безопасности столичного аэропорта города Бразилиа обнаружила взрывное устройство, установленное на автомобиле . Организатором оказался сторонник Жаира Болсонару 54-летний Джордж Вашингтон де Оливейра Соуза. Как он позже признался, вместе с еще одной активисткой они планировали взорвать электроподстанцию в городе Тагуатинга в штате Токантинс 25 декабря.

К слову, сам Болсонару в своем последнем обращении к нации осудил этот инцидент . «Ничто не может оправдать акт терроризма, ни один гражданин не разделяет таких взглядов», — отметил покидающий пост президента политик.

При этом он сказал, что сейчас демократия в Бразилии, которую защищала его администрация, оказалась под угрозой. В то же время Болсонару попытался успокоить своих самых активных сторонников. « Для нас не наступит конец света 1 января. Мы не пойдем "на все или ничего" . Будем разумными, давайте покажем, что мы отличаемся от них», — подчеркнул он.

— После поражения теперь уже бывшего президента Бразилии наиболее фанатичные болсонаристы не успокоились , а стали устраивать провокации — вооруженные столкновения в столице страны, поджоги автомобилей, митинги перед зданиями казарм с требованиями вмешательства военных. Другие прямо и недвусмысленно призывают к перевороту. А некоторые наиболее отвязные попытались в последние дни ушедшего года проникнуть в здание федеральной полиции, — сказала «Известиям» заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева. — Все это попытки пересмотреть или отменить результаты выборов. Но ясно, что это неосуществимо .

Уступить назад Фото: REUTERS/Diego Vara

Тем не менее, по ее словам, органы правопорядка страны считают, что риск для жизни Лулы остается, и на этом фоне усилили его личную охрану . Также новое правительство, сформированное уже под руководством Лулы, намерено направить обращение в Верховный суд с требованием запретить в день инаугурации ношение оружия на территории Федерального округа (особая административная единица страны, которая включает в себя столицу).

«Так что новое правительство, лулисты, с одной стороны, и болсонаристы — с другой, каждый по-своему, находятся в напряженном ожидании 1 января », — добавила Людмила Окунева.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов также не исключает провокации в день инаугурации. Тем не менее к каким-то политическим изменениям они вряд ли приведут, уверен эксперт.

— Болсонару долго отказывался согласиться с результатами, но после встречи с военными, скрипя зубами, он все-таки признал их . События продолжили развиваться по конституционному пути. И это полностью отвечает интересам военных, предпринимателей и дипкорпуса страны, — заметил он в беседе с «Известиями».

Уступить назад Жаир Болсонару с военными Фото: REUTERS/Pilar Olivares

2 ноября Болсонару заявил, что готов начать передачу власти . При этом бывший президент предпочел провести день инаугурации Лулы на родине своего кумира Дональда Трампа (Болсонару в СМИ порой называли «тропическим Трампом» за схожесть взглядов с американским миллиардером). В канун Нового года, 31 декабря, Болсонару вылетел в Майами. Там его уже ждала семья, которая покинула Бразилию 28 декабря. В США они проведут весь январь.

Впрочем, о том, что Болсонару не желает участвовать в торжественной церемонии надевания президентской ленты на своего соперника, экс-лидер заявил сразу после оглашения итогов выборов.

Две страны – один лидер

Отрыв соперников на выборах в конце октября был минимальным — 50,9% против 49,1% . Тем не менее Лула да Силва заявил, что намерен быть лидером всей нации. Он подчеркнул: нет «двух Бразилий» . Однако эксперты полагают, что сблизить население в текущей ситуации президенту, который продвигает левые взгляды, будет непросто.

— Воссоединить Бразилию — сложнейшая задача. Наверное, Луле понадобится весь его президентский мандат , чтобы ее решить. Он хочет прекратить конфронтацию и вражду, принести в страну политический мир, — считает Людмила Окунева.

Уступить назад Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: REUTERS/Adriano Machado

Борис Мартынов также убежден, что новому президенту предстоит приложить серьезные усилия для того, чтобы вновь утвердиться на политической арене нынешней Бразилии. «С другой стороны, к расслоению республике не привыкать, она и так делится на богатый юг и бедный север. Наводить мосты Луле могут помочь его смекалка и опыт президентства в прошлом, –– добавил собеседник «Известий».

Лула да Силва — лидер Партии трудящихся, он возглавлял страну с 2003 по 2010 год. В 2018-м Лула, однако, оказался в тюрьме в связи с обвинениями в коррупции. В ней он провел только 18 месяцев, так как был в итоге оправдан Верховным судом (изначально его приговорили к 9,5 года). При этом за время своей политической карьеры он запомнился тем, что с помощью успешной социальной политики смог вывести из бедности миллионы бразильцев.

Еще один риск вспышки протестов связан с тем, что 1 января уходящий президент лишится неприкосновенности от судебного преследования . В октябре 2021 года специальная комиссия сената республики одобрила обвинения против Болсонару в девяти преступлениях против человечности на фоне пандемии. От COVID-19 в стране умерло более 600 тыс. человек. Доклад по этому поводу в феврале 2022-го даже поступил в Международный уголовный суд в Гааге.

Уступить назад Фото: REUTERS/Adriano Machado

Тем не менее эксперты считают, что вряд ли делу дадут ход. И это отвечает интересам как раз нового главы страны, поскольку недовольные болсонаристы из-за ареста их кумира как раз и могут устроить масштабные протесты . «С 2012 года Бразилию сильно раскачивают. Многие политики постоянно обвиняются в коррупции. Лула, который сам находился некоторое время за решеткой, поступит верно, если не станет будить судебную программу, чтобы не отчуждать те самые 49,1% избирателей Болсонару», — уверен Борис Мартынов.