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Уступить назад: даст ли Болсонару Луле занять кресло президента

Инаугурацию нового лидера Бразилии могут омрачить провокациями
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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1 января одержавший победу на выборах в октябре 2022 года Лула да Силва официально вступит в должность президента Бразилии. Новый лидер страны, получивший минимальный отрыв в голосах, пообещал править единой нацией. Однако сторонники бывшего президента Жаира Болсонару сохраняют надежду устроить переворот. Опрошенные «Известиями» эксперты убеждены: провокации не смогут привести к политическим изменениям. В то же время они отмечают, что новоизбранному лидеру будет непросто править поделившейся на два лагеря страной.

Взрывные инициативы

1 января Лула да Силва официально вступит в должность президента. При этом в СМИ регулярно появлялась информация о том, что Жаир Болсонару может омрачить инаугурацию бразильской версией штурма Капитолия. Повод давали его почитатели. 24 декабря служба безопасности столичного аэропорта города Бразилиа обнаружила взрывное устройство, установленное на автомобиле. Организатором оказался сторонник Жаира Болсонару 54-летний Джордж Вашингтон де Оливейра Соуза. Как он позже признался, вместе с еще одной активисткой они планировали взорвать электроподстанцию в городе Тагуатинга в штате Токантинс 25 декабря.

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К слову, сам Болсонару в своем последнем обращении к нации осудил этот инцидент. «Ничто не может оправдать акт терроризма, ни один гражданин не разделяет таких взглядов», — отметил покидающий пост президента политик.

При этом он сказал, что сейчас демократия в Бразилии, которую защищала его администрация, оказалась под угрозой. В то же время Болсонару попытался успокоить своих самых активных сторонников. «Для нас не наступит конец света 1 января. Мы не пойдем "на все или ничего". Будем разумными, давайте покажем, что мы отличаемся от них», — подчеркнул он.

После поражения теперь уже бывшего президента Бразилии наиболее фанатичные болсонаристы не успокоились, а стали устраивать провокации — вооруженные столкновения в столице страны, поджоги автомобилей, митинги перед зданиями казарм с требованиями вмешательства военных. Другие прямо и недвусмысленно призывают к перевороту. А некоторые наиболее отвязные попытались в последние дни ушедшего года проникнуть в здание федеральной полиции, — сказала «Известиям» заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева. — Все это попытки пересмотреть или отменить результаты выборов. Но ясно, что это неосуществимо.

Уступить назад
поджоги
Фото: REUTERS/Diego Vara
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Тем не менее, по ее словам, органы правопорядка страны считают, что риск для жизни Лулы остается, и на этом фоне усилили его личную охрану. Также новое правительство, сформированное уже под руководством Лулы, намерено направить обращение в Верховный суд с требованием запретить в день инаугурации ношение оружия на территории Федерального округа (особая административная единица страны, которая включает в себя столицу).

«Так что новое правительство, лулисты, с одной стороны, и болсонаристы — с другой, каждый по-своему, находятся в напряженном ожидании 1 января», — добавила Людмила Окунева.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов также не исключает провокации в день инаугурации. Тем не менее к каким-то политическим изменениям они вряд ли приведут, уверен эксперт.

Болсонару долго отказывался согласиться с результатами, но после встречи с военными, скрипя зубами, он все-таки признал их. События продолжили развиваться по конституционному пути. И это полностью отвечает интересам военных, предпринимателей и дипкорпуса страны, — заметил он в беседе с «Известиями».

Уступить назад
Болсонару с военными

Жаир Болсонару с военными

Фото: REUTERS/Pilar Olivares

2 ноября Болсонару заявил, что готов начать передачу власти. При этом бывший президент предпочел провести день инаугурации Лулы на родине своего кумира Дональда Трампа (Болсонару в СМИ порой называли «тропическим Трампом» за схожесть взглядов с американским миллиардером). В канун Нового года, 31 декабря, Болсонару вылетел в Майами. Там его уже ждала семья, которая покинула Бразилию 28 декабря. В США они проведут весь январь.

Впрочем, о том, что Болсонару не желает участвовать в торжественной церемонии надевания президентской ленты на своего соперника, экс-лидер заявил сразу после оглашения итогов выборов.

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Две страны – один лидер

Отрыв соперников на выборах в конце октября был минимальным — 50,9% против 49,1%. Тем не менее Лула да Силва заявил, что намерен быть лидером всей нации. Он подчеркнул: нет «двух Бразилий». Однако эксперты полагают, что сблизить население в текущей ситуации президенту, который продвигает левые взгляды, будет непросто.

Воссоединить Бразилию — сложнейшая задача. Наверное, Луле понадобится весь его президентский мандат, чтобы ее решить. Он хочет прекратить конфронтацию и вражду, принести в страну политический мир, — считает Людмила Окунева.

Уступить назад
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Борис Мартынов также убежден, что новому президенту предстоит приложить серьезные усилия для того, чтобы вновь утвердиться на политической арене нынешней Бразилии. «С другой стороны, к расслоению республике не привыкать, она и так делится на богатый юг и бедный север. Наводить мосты Луле могут помочь его смекалка и опыт президентства в прошлом, –– добавил собеседник «Известий».

Лула да Силва — лидер Партии трудящихся, он возглавлял страну с 2003 по 2010 год. В 2018-м Лула, однако, оказался в тюрьме в связи с обвинениями в коррупции. В ней он провел только 18 месяцев, так как был в итоге оправдан Верховным судом (изначально его приговорили к 9,5 года). При этом за время своей политической карьеры он запомнился тем, что с помощью успешной социальной политики смог вывести из бедности миллионы бразильцев.

Еще один риск вспышки протестов связан с тем, что 1 января уходящий президент лишится неприкосновенности от судебного преследования. В октябре 2021 года специальная комиссия сената республики одобрила обвинения против Болсонару в девяти преступлениях против человечности на фоне пандемии. От COVID-19 в стране умерло более 600 тыс. человек. Доклад по этому поводу в феврале 2022-го даже поступил в Международный уголовный суд в Гааге.

Уступить назад
Бразилия
Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Тем не менее эксперты считают, что вряд ли делу дадут ход. И это отвечает интересам как раз нового главы страны, поскольку недовольные болсонаристы из-за ареста их кумира как раз и могут устроить масштабные протесты. «С 2012 года Бразилию сильно раскачивают. Многие политики постоянно обвиняются в коррупции. Лула, который сам находился некоторое время за решеткой, поступит верно, если не станет будить судебную программу, чтобы не отчуждать те самые 49,1% избирателей Болсонару», — уверен Борис Мартынов.

На церемонии инаугурации Лулы Россию будет представлять председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Владимир Путин созванивался с новым главой Бразилии 20 декабря. Лидеры выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство двух стран будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, в том числе по линии БРИКС. Напомним, что еще перед выборами в республике Владимир Путин сказал, что РФ находится в хороших отношениях как с Лулой, так и с Болсонару.

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