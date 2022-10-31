Старый новый ход: Лула да Силва станет президентом Бразилии

Новому президенту Бразилии предстоит большая работа по примирению поляризованного общества и восстановлению международного доверия к стране , уверены эксперты. 30 октября в республике состоялся второй, заключительный тур всеобщих выборов. Экс-президент Лула да Силва набрал 50,9% голосов , одержав победу над действующим президентом Жаиром Болсонару (49,1%). Минимальный отрыв говорит о расколе в бразильском обществе , хотя новый глава государства уже заявил, что намерен быть лидером всей нации. Как изменятся лицо Бразилии, а также ее роль на международной арене при «левом» руководителе — в материале «Известий» .

Затаился во дворце

Еще накануне первого тура выборов в Бразилии экс-президенту страны Луле да Силва (Партия трудящихся, PT) пророчили победу соцопросы и СМИ . Исследование Datafolha от 1 октября прогнозировало ему 50% голосов, в то время как нынешнему главе Жаиру Болсонару (Либеральная партия, PL) только 36%. Однако результат голосования 2 октября не оправдал ожиданий. И хотя Лула оказался впереди Болсонару, его отрыв составил менее 5% (48% против 43,6%). Почти за месяц последующей борьбы «тропическому Трампу» (так периодически журналисты называют действующего президента за его схожие с американским миллиардером взгляды) удалось набрать дополнительные очки. В итоге отрыв оппонентов в финальном туре оказался минимальным — 50,9% против 49,1% . И хотя лидер Партии трудящихся таким образом официально одержал победу, заручившись поддержкой более чем 60 млн бразильцев, над страной нависла угроза протестов . Тем более что вступить в должность президента Лула, согласно законодательству, сможет только в январе 2023 года.

Старый новый ход_1 Женщина на избирательном участке в Сан-Паулу Фото: REUTERS/Mariana Greif

Жаир Болсонару, известный провокационным поведением, неоднократно утверждал, что не признает итоги голосования, если победителем окажется его оппонент . Спустя 50 минут после начала подсчета голосов он покинул свою резиденцию в Бразилиа и вернулся обратно только через два часа. Комментарии от администрации не последовали. Однако появились слухи о том, что президент встретился с объединенным штабом вооруженных сил — для использования армии против ЦИК и сторонников Лулы . Тем не менее на такой шаг Болсонару всё же не решился, хотя многие эксперты допускали, что благодарю огромному числу своих поклонников действующий лидер может устроить бразильскую версию захвата Капитолия.

Справка «Известий» Жаир Болсонару прославился нападками на избирательную систему, вырубкой лесов в тропических лесах Амазонки и неудачной политикой в эпоху пандемии. Еще в октябре 2021 года специальная комиссия сената республики одобрила обвинения против Болсонару в девяти преступлениях против человечности на фоне пандемии. От COVID в стране умерло более 600 тыс. человек. Доклад против Болсонару по этому поводу в феврале 2022-го поступил даже в Международный уголовный суд в Гааге.

— Характерно, что Болсонару, узнав результаты, затаился в полном молчании и даже не принял своего ближайшего сторонника — главу евангелистках церквей, который помогал ему на протяжении всего срока и предвыборной гонки. Многие ждали от эксцентричного президента резкой реакции. Однако уже просочились слухи о том, что Болсонару все-таки выскажется перед Верховным избирательным судом (аналогом ЦИК. — «Известия»). Вероятно, в этой речи ему и придется признать результаты выборов, — заявила «Известиям» заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева.

Писатель и фотограф из Сан-Паулу Кайо Вилела рассказал «Известиям», что атмосфера на участках была в целом спокойной. « Голосовали все. При этом граждане старались не начинать драку, несмотря ни на что . Хотя, например, депутат Карла Замбелли, сторонница Болсонару, побежала с пистолетом за оскорбившем и толкнувшем ее мужчиной. Видео уже разлетелось по всем соцсетям», — рассказал он.

Старый новый ход_2 Президент и кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару голосует во время второго тура президентских выборов в Рио-де-Жанейро Фото: Bruna Prado/Pool via REUTERS

По его словам, именно предвыборную гонку можно было смело назвать фабрикой фейков, за управлением которой стоял Жаир Болсонару.

— На северо-востоке страны, где в основном проживают сторонники Лулы, в день выборов были организованы провокации. Полиция останавливала машины с людьми, из-за чего те теряли время в день голосования. В Сети это интерпретируют даже как попытку некого госпереворота, цель которого — помешать голосовать за лидера Партии трудящихся, — считает собеседник.

Впрочем, как заявил «Известиям» доцент Института социальных и политических исследований Государственного университета Рио-де-Жанейро (UERJ) Жуан Ферес Джуниор, сторонники Болсонару все-таки недостаточно организованы, чтобы волнения привели, например, к повторным выборам .

Никаких двух Бразилий

Тем временем Лула, уже принимающий поздравления от мировых лидеров, в своем первом заявлении подчеркнул, что никакого политического раскола в стране нет .

— Начиная с 1 января 2023 года я буду управлять 215 млн бразильцев, а не только теми, кто проголосовал за меня . Нет двух бразильцев. Мы — одна страна, один народ, одна великая нация, — сказал ликующей толпе 77-летний политик.

По его словам, борьба с голодом будет абсолютным приоритетом его правительства . Намекнув на проблемы Болсонару, лидер партии Трудящихся заявил, что ключ к успеху — это восстановление диалога правительства с парламентом и судебной властью для гармоничного сосуществования. Кроме того, Бразилия будет бороться с вырубкой лесов, чтобы занять ведущую роль в решении климатических проблем, добавил он.

Старый новый ход_4 Бывший президент и кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступает перед сторонниками после победы во втором туре выборов президента Бразилии Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Итог выборов знаменует политический поворот влево крупнейшей экономики Латинской Америки . Напомним, Лула да Силва — экс-президент страны (2003–2010), попавший в 2018 году на 18 месяцев в тюрьму за коррупцию, но все-таки оправданный позже Верховным судом. Придя к власти в начале 2000-х, он вывел из бедности миллионы бразильцев благодаря социальным программам.

— Эта президентская кампания была судьбоносной, поскольку определяла будущее развитие Бразилии, перед которой встал выбор из противоположных кандидатов. В социальных сетях шла ожесточенная борьба, атмосфера на теледебатах была как никогда накаленной. Однако в итоге разрыв оказался мизерным — менее 2% . В голосах это чуть больше 2 млн. Для электората в 156 млн это мелочь, что говорит о серьезной поляризации общества . Так что мнение местных экспертов о том, что Луле будет легче победить, чем управлять потом страной, оправдывает себя, — заметила Людмила Окунева.

Сейчас победителю президентской гонки придется объединять как политический класс, так и общество. В целом ему предстоит большая работа по примирению страны, расколотой на две части .

— Всё, что Лула делал во время своих прошлых президентских сроков, разрушено. И сейчас многое будет зависеть от того, какая команда соберется вокруг президента. До последнего он не раскрывал имя кандидата на пост министра экономики, хотя это ключевая фигура,— уточнила Людмила Окунева.

К слову, полноценная президентская программа лидера Партии трудящихся стала известна только через две недели после первого тура. До этого выводы избиратели могли делать только по лозунгам на теледебатах, которые сопровождались взаимными оскорблениями и эмоциональными вспышками оппонентов.

Старый новый ход_3 Сторонник президента Бразилии и кандидата в президенты Жаира Болсонару плачет после проигрыша ее кандидата во время второго тура президентских выборов в Бразилии в Бразилиа Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

— Кто будет министром экономики другого кандидата? Нет такого, он не говорит. Каким будет его политический и экономический курс? Больше состояния? Меньше государства? Мы не знаем», — гневался, к примеру, Болсонару во время дебатов 22 октября.

На два президентских срока Лулы, с 2003 по 2010 год, пришелся мировой сырьевой бум, что позволило проводить соответствующую социальную политику и вывести миллионы бразильцев из нищеты . Сейчас лидер левых вновь обещает решить проблему голода и бездомности, в том числе с помощью повышения налога для богатых, увеличения минимальной заработной платы и расширения социальных расходов. Однако добиться успехов будет непросто, поскольку нынешнее экономическое положение страны не столь благоприятное. В настоящий момент более 33 млн бразильцев голодают, безработица держится на уровне 9%, а инфляция достигла 8,7% . По оценкам Международного валютного фонда, ВВП страны увеличится в этом году лишь на 1,7%.

Тем не менее победа Лулы не будет сопровождаться чувством возвращения прошлого среди местных жителей, предполагает Кайо Вилела. «Наоборот, скорее возникнет надежда, что новый Лула у власти попытается исправить все проблемы, которые оставило после себя правительство Болсонару. То есть дело коренных народов, вопросы окружающей среды и образования. Есть ощущение, что мы больше не в руках преступной группировки. Конечно, коррупция останется, но с меньшим количество пушек, что называется», — подытожил он.

Со всеми хорошо

Во внешней политике от Лулы ожидается восстановление доверия международного сообщества . Ранее профессор Федерального университета Пелотас (Бразилия) Чарльз Пеннафорте сказал «Известиям», что левый политик сможет вернуть страну на мировую арену как сильного игрока. При этом Лула да Силва уже предложил расширить Совбез ООН. Это совпадает с позицией российской стороны , которая регулярно напоминает о недопредставленности стран Латинской Америки в международной организации. В частности, постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью «Известиям» недавно заявил, что Бразилия рассматривается Россией как серьезный претендент на роль постоянного члена СБ ООН. Однако стоит отметить, что Лула выступает за отмену права вето, которое, по его мнению, наносит ущерб балансу между странами.

Что касается отношений Бразилиа с Москвой, ждать принципиальных изменений с приходом нового лидера в 2023 году не стоит . Владимир Путин еще 27 октября на заседании «Валдая» подчеркнул: « Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонару », добавив, что Москва не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы страны.

Старый новый ход_5 Сторонники Лула да Сильвы радуются победе своего кандидата во втором туре выборов президента Бразилии Фото: REUTERS/Diego Vara

— Еще перед выборами вставал вопрос, кто России выгоднее в качестве президента Бразилии. Недавний комментарий президента Владимира Путина на «Валдае» о том, что мы готовы к сотрудничеству с обоими, отражает и мнение многих экспертов. Лула совместно с РФ — сооснователь БРИКС, при котором наши страны успешно сотрудничали. Болсонару хоть и не сразу, но тоже проявил заинтересованность в участии в данной организации. Не стоит забывать и о его февральском визите в РФ, который прошел продуктивно, — отметила Людмила Окунева.

Поэтому, по ее мнению, Россия и Бразилия продолжат успешное сотрудничество. При этом новый лидер будет придерживаться курса на многовекторность . «Ему также интересно сотрудничество и с США, и с ЕС. Болсонару практически рассорился с европейским сообществом, и Луле предстоит это исправить. Неслучайно его поздравили уже все мировые лидеры, включая США, Францию и Канаду», — добавила Людмила Окунева.

Президент России направил 31 ноября Луле да Силве поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах. «Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», — написал российский лидер.