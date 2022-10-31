РФ рассчитывает на укрепление сотрудничества с Бразилией после президентских выборов

Москва по итогам прошедших президентских выборов в Бразилии, победу в которых одержал Луис Игнасио Лула да Силва, рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, включая взаимодействие в Организации Объединенных Наций (ООН), БРИКС и «Группе двадцати» (G20). Об этом говорится 31 октября в заявлении МИД РФ.

«Лула да Силва нам известен. Отмечаем его вклад в развитие отношений дружбы между нашими странами. Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и на других многосторонних площадках будет продолжен», — отмечается на сайте ведомства.

В МИД РФ также подчеркнули, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства». Кроме того, Россия рассматривает страну в качестве «сильного кандидата» для того, чтобы получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Ранее в понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин направил поздравления Лулу да Силве с победой на выборах, заметив, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера. Путин также пожелал ему успехов на посту главы государства, здоровья и благополучия.

31 октября экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Отмечается, что по итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Лула да Силва опередил действующего бразильского лидера Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов.