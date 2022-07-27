Карнавальная схватка: на выборах в Бразилии сразятся бывший и нынешний президенты

Социал-либеральная партия Бразилии выдвинула действующего главу государства Жаира Болсонару в качестве кандидата на выборах президента. Они пройдут в стране 2 октября. Его главным соперником будет экс-лидер Лула да Силва, считающийся одним из самых популярных политиков в стране. Чего ожидать от этой президентской кампании и кто сейчас называют лидером гонки — в материале «Известий».

Фанат диктатуры и Трампа

«Армия на нашей стороне. Она не приемлет коррупции и мошенничества, она хочет, чтобы все действия были прозрачны», — заявил, выступая перед ликующей толпой своих сторонников бразильский лидер Жаир Болсонару.

На съезде Социал-либеральная партия Бразилии выдвинула его кандидатом на выборы главы государства, которые пройдут 2 октября. К этой президентской гонке приковано всё внимание в стране: конкуренцию Болсонару составит бывший глава государства Лула да Силва, который руководил страной с 2003 по 2010 год. Как показывают опросы общественного мнения, Болсонару отстает от Лулы почти на 20 пунктов.

Карнавальная схватка Кандидат в президенты от социал-либеральной партии Бразилии Лула Де Силва выступает перед избирателями Фото: Global Look Press/Flávio Japa

На прошлых выборах в 2018 году он набрал 55% голосов из-за того, что из гонки выбыл да Силва, считавшийся фаворитом схватки. Вначале казалось, что его возвращение в кресло президента — дело решенное. Но противники левого движения прибегли к привычному средству в Латинской Америке — обвинениям в коррупции. Бывшего главу государства признали виновным в получении взятки — роскошной квартиры на берегу моря. Его приговорили к 12 годам тюрьмы и заключили под стражу. В итоге Лула да Силва провел за решеткой 18 месяцев, в марте прошлого года его оправдали.

На выборах вместо него Партию трудящихся представил бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, не отличающийся особой харизмой. На этом фоне резко выделялся бывший военный Болсонару, ворвавшийся на политический Олимп за полгода до выборов.

Он сразу прослыл одним из самых скандальных политиков Латинской Америки. Он восхищался Дональдом Трампом, оскорблял женщин, сексуальные меньшинства и темнокожих, заявлял, что любит диктатуру, выступал за свободное обращение оружия, публично поддерживал пытки и смертную казнь. «Я никогда не видел, чтобы казненный на электрическом стуле снова убил кого-то», — сообщил он однажды.

Причем чем ярче и провокационнее звучали заявления Болсонару, тем выше поднимался его рейтинг. «Вас я бы никогда не изнасиловал, вы этого недостойны» — за эту фразу в яростной перепалке с коллегой-депутатом Марией до Росарио ему пришлось заплатить штраф в размере $2,5 тыс.

Карнавальная схватка Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Он резко осуждал однополые союзы и программу сексуального образования в школах, а усыновление детей однополыми парами он приравнивал к педофилии. Активистов за движения темнокожих в Бразилии кандидат в президенты называл «животными, которых нужно вернуть в зоопарк», а также заявил, что жители деревень, которые основаны потомками рабов, «недостойны размножаться».

Болсонару считает, что проблема дискриминации преувеличена, а профессии и оплата туда у мужчин и женщин должны быть разными. «У меня пятеро детей: четверо родились мужчинами, а в последнем случае я дал слабину — получилась женщина», — рассказывал он про свою дочь.

Политик не раз заявлял с трибуны: «Я за диктатуру! Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией». В результате бразильцы решили, что стране, в которой ежегодно совершают десятки тысяч убийств, нужен политик, который будет править железной рукой.

Война со всеми

С большими проблемами президент столкнулся во время пандемии коронавируса. В стране свирепствовала инфекция. Одни винили в ее стремительном распространении рядовых граждан, другие — главу государства, который не носил маску, выступал против локдауна и заявлял, что «это же по сути обычный грипп» . Будучи противником вакцинации, он распространял фейки о прививках через соцсети, пока его не забанили. В результате парламентская комиссия обвинила Болсонару в преступлениях против человечности во время пандемии COVID-19. Помимо этого, возникли подозрения в коррупции. В пособничестве заподозрили десятки человек, близких к президенту, в том числе его сыновей и нескольких министров.

Карнавальная схватка Фото: Global Look Press/Fernando Souza

Противостояние Болсонару с Верховным судом, инициативы по реформированию избирательной системы и регулированию соцсетей лишь подлили масла в огонь. Так, подражая Трампу, он не раз заявлял, что не доверяет действующей системе всеобщего голосования из-за использования электронных урн. В результате лидер внес в парламент законопроект, предлагающий обязательно распечатывать результаты голосования каждого избирателя. В дело вмешался Верховный суд, инициировавший начало расследования в отношении президента о публикации фейковых новостей, «посягающих на легитимность выборов». Но парламент проект поправок отклонил.

После этого глава государства подписал указ, направленный на борьбу «с произвольным и немотивированным удалением аккаунтов, контента и профилей». В результате непопулярные меры бразильского лидера привели к тому, что рейтинг его просел.

На фоне этого инфляция и безработица стали бить рекорды, стремительно выросли цены и стало меньше продуктов. Бразильцы начали выходить на акции протеста, требуя отставки главы государства. Не исключено, что Болсонару вновь решит пойти по стопам экс-президента Трампа. Он не раз заявлял, что может не признать результаты голосования, если его предложение по избирательной системе так и не реализуют.

Проблема в харизме

Пока не стоит списывать нынешнего лидера со счетов, считает кандидат исторических наук, эксперт РСМД Александр Корольков. В последние месяцы Болсонару смог отыграть у левых несколько пунктов. По словам политолога, команда президента традиционно хорошо работает в социальных сетях, сейчас они пытаются перетянуть на сторону главы государства хотя бы кого-то из колеблющихся избирателей.

Задача, стоящая перед штабом Болсонару, — не проиграть в первом туре и действовать по обстоятельствам во втором: чем меньше будет разрыв, тем больше возможностей для дестабилизации. У Лулы да Силвы противоположная задача ― нужна однозначная победа, желательно в первом туре.

Карнавальная схватка Митинг во время предвыборной кампании Лулы да Силвы Фото: Global Look Press/Nayra Halm

— Проблема Болсонару в его харизме, принесшей победу в 2018 году. Этот имидж очень привлекателен для одной части электората и совершенно неприемлем для другой. Он не может от него полностью отказаться, но при этом, если оставит всё как есть, у него нет шансов на победу. Президент не смог компенсировать это с помощью подходящей фигуры на пост вице-президента (эта должность осталась за вооруженными силами) и не смог получить союзников, заканчивая свой первый срок в жесткой сцепке с парламентскими партиями «Центра», которых в 2018 году сам ругал последними словами, — пояснил эксперт.

По словам специалиста по Бразилии, ставка на политическую поляризацию больше не помогает президенту.

— Это работало, пока за Лулой и его партией тянулся коррупционный след. Тогда логика за кого угодно, кроме их партии, работала, сейчас уже нет. Бразильцы не хотят так долго помнить подробности того дела (к тому же очень неоднозначного самого по себе) и в своем привычном поиске простого ответа на сложные вопросы нашли очередного нового/старого популиста, обещающего решить все проблемы. Поляризация теперь крайне выгодна левым, и они пытаются разыгрывать эту карту, — отметил Корольков в беседе с «Известиями».

Карнавальная схватка Избирательница во время встречи Лулы да Силвы с представителями электората Фото: Global Look Press/Roberto Casimiro

После четырех лет правления за президентом тянется целый шлейф скандалов и невыполненных обещаний — приватизация, программа реформ и многое другое. Его активно критикуют и порой демонизируют бразильские СМИ.

― Всё это происходит на фоне плохой экономической ситуации ― инфляции, роста цен на продовольствие и топливо, роста внешнего долга и зависимости от Китая. В то же время да Силва ассоциируется с эпохой бурного экономического роста, крепким реалом и вообще эдаким золотым веком в представлении многих бразильцев, который был на самом деле далеко не так хорош, как сейчас многим кажется. Среди плохо образованных масс населения есть представление, что вот придет Лула и жить снова станет лучше, начнут раздавать деньги и всё подешевеет. Но этого не будет, потому что рост начала XXI века имел под собой фундаментальные причины, связанные с развитие глобальной экономики, которых сейчас нет, — считает политолог.

Альтернативный вариант

Схожей позиции придерживается доктор юридических наук, профессор Федерального университета Рораймы Фернанду Шавьер. Он отметил, что за время своего пребывания на посту Болсонару потерял многих политических союзников и часть своих избирателей из-за принимаемых им решений.

— С самого начала пандемии, чтобы угодить своим более радикальным сторонникам, он занял антинаучную позицию и не следовал рекомендациям по сдерживанию распространения коронавируса. Он вызвал недовольство сторонников либералов, в том числе своего министра экономики Пауло Гедеса, вмешиваясь в экономику. Например, замораживая цены на топливо, чтобы попытаться сдержать инфляцию. В политике он в конце концов вступил в союз с «Центром», с которым ранее обещал бороться. Он отдавал приоритет политике, которая напрямую не касалась беднейших слоев населения, например поддержке вооруженных сил и продвижению консервативных моральных ценностей. Проведенные его правительством реформы оказались недостаточны для обеспечения экономического роста и сокращения преступлений, что привело к разочарованию многих его сторонников, — пояснил политолог в разговоре с «Известиями».

Карнавальная схватка Действующий президент Жаир Болсонару во время сессии Бразильского национального конгресса Фото: Global Look Press/Ton Molina

Эксперт подчеркнул, что отсутствие сильных кандидатов в борьбе с Болсонару означает, что Лула да Силва стал рассматриваться как единственный, кто способен победить крайне правых.