Болсонару заявил Зеленскому о нейтралитете Бразилии по вопросу Украины

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что южноамериканская республика продолжает придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины. Об этом во вторник, 19 июля, президент Украины заявил в интервью телеканалу Globo.

«Он сказал мне так: «Бразилия действительно понимает боль, которую вызывает происходящее с вами, но мы придерживаемся нейтральной позиции», — сказал Зеленский.

По его словам, Болсонару в разговоре с ним подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Зеленский в ответ поблагодарил бразильского лидера за разговор, однако отметил, что не поддерживает его нейтральную позицию.

Уточняется, что телефонный разговор президентов Украины и Бразилии состоялся накануне.

Бразильская сторона заявила, что не публиковала официальных комментариев по его итогам, так как Болсонару заявил, что содержание разговора будет государственной тайной.

Ранее, 14 июля, президент Бразилии заявил, что знает решение конфликта вокруг Украины и намерен сообщить о нем Владимиру Зеленскому.

До этого, 10 июня, Болсонару сообщил, что Бразилия готова содействовать поиску решения нынешней ситуации на Украине. По словам бразильского лидера, его страна действует в интересах мира. Он подчеркнул, что необходимо действовать осторожно, не забывая о «зависимости» Бразилии от внешних игроков.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».