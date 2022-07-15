Болсонару пообещал представить Зеленскому способ разрешения конфликта

Президент Бразилии Жаир Болсонару 14 июля заявил в эфире канала CNN Brazil, что знает решение конфликта вокруг Украины и намерен сообщить о нем украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», — поделился Болсонару.

Бразильский президент привел в качестве аналогии конфликт вокруг Фолклендских островов, во время которого аргентинская армия капитулировала после высадки британского десанта в 1982 году.

«Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», — подытожил Болсонару.

Он также добавил, что ситуация вокруг Украины принесла немало сложностей России. А больше всего от нее пострадали в Европе.

10 июня Болсонару сообщил, что Бразилия готова содействовать поиску решения нынешней ситуации на Украине. По словам бразильского лидера, его страна действует в интересах мира. Он подчеркнул, что необходимо действовать осторожно, не забывая о «зависимости» Бразилии от внешних игроков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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