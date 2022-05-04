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В Бразилии санкции против России назвали наказанием всего мира

Экс-президент Бразилии Лула назвал санкции против России наказанием всего мира
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Фото: REUTERS/Andressa Anholete
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Санкциями против России западные страны наказывают все человечество. Об этом в среду, 4 мая, в интервью газете Time заявил бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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«Вы не наказываете [президента России Владимира] Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете человечество», — сказал Лула, отметив, что антироссийские санкции «несправедливо» сказались на экономике других регионов.

Он напомнил, что сегодня Европа зависит от энергоресурсов России и пока альтернативной энергии у нее нет.

Говоря о кризисе на Украине, бывший президент Бразилии подчеркнул, что в этом виноваты США и сам Евросоюз (ЕС), которые должны были сказать, что «Украина не пойдет в НАТО», тем самым решив проблему. К тому же, как добавил политик, США привыкли вторгаться в страны, «никого не спрашивая» и не уважая Совет Безопасности ООН.

В этой связи Лула считает необходимым создать новое глобальное управление, а также перестроить Организацию Объединенных Наций (ООН), поскольку в нынешнем виде она утратила доверие.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило о планах ЕС завершить работу над шестым пакетом санкций против России к 9 мая. Документы Еврокомиссия (ЕК) уже передала совету Евросоюза. Теперь их должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

В рамках нового пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти. Ожидается, что это будет полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам. Помимо этого, запрещаются сделки с недвижимостью с гражданами РФ, а также вещание трех крупных государственных российских телеканалов.

До этого Европейский союз принял пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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