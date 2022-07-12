В Бразилии заявили о желании покупать у России как можно больше дизеля

Бразилия будет стремиться купить у России как можно больше дизеля. Об этом 12 июля заявил глава МИД республики Карлуш Франса.

«Мы должны убедиться, что агробизнес в Бразилии и водители имеют достаточно дизельного топлива, поэтому мы ищем надежных поставщиков. Россия — один из них. Бразилия хочет покупать как можно больше у России», — цитирует Франсу Reuters.

Министр напомнил, что Россия является стратегическим партнером Бразилии и что вместе они входят в объединение БРИКС. Он также заявил о важности сотрудничества двух стран в поставках удобрений.

«Мы сильно зависим от экспорта удобрений из России, а также из Белоруссии. И, конечно же, Россия — отличный поставщик нефти и газа. Вы можете спросить об этом Германию. Вы можете спросить об этом Европу», — добавил Франса.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о переговорах с Россией по вопросу более выгодных поставок топлива. Он заявил о почти достигнутых договоренностях по дизелю.

27 июня Болсонару и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону проблему безопасности продовольствия в мире. В ходе разговора российский лидер дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений.

9 июня Болсонару заявил о готовности содействовать урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что Бразилия будет действовать в интересах мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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