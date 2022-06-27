Путин и Болсонару обсудили проблему безопасности продовольствия в мире

Президент РФ Владимир Путин и его бразильский коллега Жаир Болсонару обсудили в ходе телефонного разговора проблематику глобальной продовольственной безопасности. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе обсуждения этой темы, Путин дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Кроме того, в ходе разговора внимание было акцентировано и на важности «восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями».

Путин также подчеркнул, что Россия не отказывается выполнять свои обязательства по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям. По итогу разговора стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства между двумя странами, включая расширение сотрудничества в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве и энергетике.

17 представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация с продовольственный безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран.

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