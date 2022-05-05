Экс-президент Бразилии да Силва объяснил ошибку Зеленского

С президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо серьезно поговорить и объяснить, что развязывать конфликт ради того, чтобы постоянно показываться по ТВ, не дело, заявил 4 мая журналу TIME бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

«Он действительно хотел конфликта. Если бы он не хотел его, он бы договорился. Я критиковал [президента РФ Владимира] Путина, когда был в Мехико [в марте], говоря, что операция была ошибкой. Но я не думаю, что кто-то пытается помочь установить мир. Люди разжигают ненависть к Путину. Это ничего не решит! Нам нужно прийти к соглашению. Но люди поощряют [конфликт]. Вы поощряете этого парня [Зеленского], а потом он думает, что он эдакая вишенка на торте. С ним надо серьезно поговорить: «Хорошо, ты был хорошим комиком. Но давайте не будем развязывать войну ради того, чтобы вы постоянно мелькали по телевизору». И мы должны сказать Путину: «У вас много оружия, но вам не нужно применять его против Украины. Давай поговорим», — предложил экс-лидер Бразилии.

Да Силва также раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена, который, по его мнению, принял неверное решение в ситуации вокруг Украины. Вместо того чтобы избежать эскалации, он стал разжигать ее.

«Он мог бы больше говорить, больше участвовать. Байден мог бы вылететь самолетом в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Именно такого отношения ожидают от лидера. Вмешаться, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Но он этого не делал. Точно так же, как американцы убедили русских не размещать ракеты на Кубе в 1961 году, Байден мог бы сказать: «Мы собираемся поговорить еще немного. Мы не хотим, чтобы Украина была в НАТО. Точка». Это не уступка, — отметил политик.

В этом же интервью да Силва заявил, что санкциями против России западные страны наказывают всё человечество. Он напомнил, что сегодня Европа зависит от энергоресурсов России и пока альтернативной энергии у нее нет.

Он предположил, что необходимо создать новое глобальное управление, а также перестроить Организацию Объединенных Наций (ООН), поскольку в нынешнем виде она утратила доверие.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».