Матвиенко прилетела в Бразилию на инаугурацию президента Лулы да Силвы

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию с рабочим визитом. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года.

«В составе делегации — заместитель председателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов», — говорится в сообщении.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Президент России Владимир Путин в этот день направил поздравления Лулу да Силве с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

МИД РФ тогда же заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.