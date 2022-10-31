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Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

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Фото: REUTERS/Mariana Greif
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Президент России Владимир Путин направил поздравления Луису Инасиу Лулу да Силве с победой на выборах президента Бразилии, сообщили 31 октября в пресс-службе Кремля.

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«Примите искренние поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Лулу да Силве успехов на посту главы государства, здоровья и благополучия.

31 октября экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Отмечается, что по итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Лула да Силва опередил действующего бразильского лидера Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов.

Президент США Джо Байден поздравил Лулу да Силву с победой в борьбе за пост главы Бразилии. Он добавил, что с нетерпением ждет возможности работать вместе для продолжения сотрудничества между странами.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что бразильцы не смогли выбрать президента страны в первом туре.

Тогда же редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов на пост президента Бразилии.

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