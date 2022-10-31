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Байден выразил надежду на сотрудничество с новым президентом Бразилии

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Фото: Reuters/Tasos Katopodis
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Президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой в борьбе за пост главы Бразилии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

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«Я посылаю мои поздравления Луису Инасиу Луле да Силве с избранием в качестве следующего президента Бразилии на честных, свободных и достоверных выборах. Я жду с нетерпением возможности работать вместе для продолжения сотрудничества между нашими странами в предстоящие месяцы и годы», ― говорится в распространенном заявлении Байдена.

31 октября экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Отмечается, что по итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Лула да Силва опередил действующего бразильского лидера Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что бразильцы не смогли выбрать президента страны в первом туре.

Тогда же редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов на пост президента Бразилии.

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