Боррель осудил захват правительственных зданий в Бразилии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал захват правительственных зданий в Бразилии «нелегальной оккупацией» и поддержал президента Лулу да Силву. Об этом он заявил в воскресенье, 8 января, в своем Twitter-аккаунте.

«Потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами. Полная поддержка президенту Луле да Силве и его правительству», — написал Боррель.

Также протесты осудил глава Евросовета Шарль Мишель. Он тоже выразил полную поддержку избранному президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве.

«Мое абсолютное осуждение нападениям на демократические институты в Бразилии. Полная поддержка президенту да Силве, законно избранному миллионами бразильцев путем свободных и справедливых выборов», — заявил Мишель в Twitter.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Ранее в этот день сообщалось, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Также поступила информация о том, что протестующие начали громить парламент Бразилии. Помимо этого, в Сети публикуют видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице.

Отмечается, что президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.